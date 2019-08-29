Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı29 Ağustos 2019 Perşembe 17:36
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.
Çarpmanın etkisiyle yatta bulunan 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerince kıyıya getirilen yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"Aldenis" isimli lüks yatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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