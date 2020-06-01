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Aktüel

Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:34:59 -
Antalya'da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Ahmet Dönmez'in (54) kullandığı 48 RA 010 plakalı minibüs, Kumluca-Antalya kara yolunun Belen Mahallesi Maysara mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dönmez ile ailesindeki 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kumluca Devlet Hastanesindeki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın, Dönmez ve eşinin rahatsızlığı bulunan çocuklarını Antalya'daki bir hastaneye götürdükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

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