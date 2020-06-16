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Aktüel

Antalya’da maske var, sosyal mesafe yok

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı illerden turizm kenti Antalya’nın bazı caddelerinde aşırı yoğunluk gözlemlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:03:24 -
Antalya’da maske var, sosyal mesafe yok

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı illerden turizm kenti Antalya’nın bazı caddelerinde aşırı yoğunluk gözlemlendi. Kalabalıktaki bir çok kişinin maske taktığı ama sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreciyle Antalya’nın cadde ve sokakları hareketlendi. Nüfusuna göre vaka sayısında en başarılı iller arasında gösterilen Antalya’da, normalleşme süreciyle birlikte her şey normale dönmeye başladı. Kentin en işlek caddelerinden olan Kazım Özalp (Kapalıyol) ve Şarampol’de yoğunluğun normal günleri aratmadığı görüldü. Büyük çoğunluğun maske taktığı kalabalık içinde, bazı kişilerin ise maskeyi kullanmadığı ellerinde yada çene altlarında taşıdıkları görüldü. Maske kullanımının yüksek olduğu kentte sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gözlemlendi. Motorize yunus timleri caddede hem maske uyarısı hem de kimlik sorgulaması yaptı. Görüntülendiklerini gören bazı kişilerin ise hemen maskelerini takmaları dikkat çekti.



"Sosyal mesafe yok"


Caddede maskesiz gezen Mehmet Balcı, “Az önce maskem yırtıldı. Kalabalığa girdiğim için hemen maske alacağım. Çok kalabalık var, bu kadar olması doğrumu bilmiyorum. Sosyal mesafe kesinlikle yok. Herkes yan yayana yürüyor. Bende maskemi alıp evime gideceğim. Cadde çok kalabalık.” dedi.

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