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Aktüel

Antalya'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:37:18 -
Antalya'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Mahallesi'nde market işleten Hasan Küçük, kısa süreliğine ayrıldığı iş yerine döndüğünde çantasından 6 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, hırsızlığın yansıdığı güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kepengin bir bölümünü indirerek, çöp dökmeye gittiğini söyledi.

Beş dakikada hırsızlığın gerçekleştiğini aktaran Küçük, şüphelinin yakalanmasını istediğini kaydetti.


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