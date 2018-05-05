Antalya'da lastik botta 38 Suriyeli kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-33 Bot Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Kaş'a bağlı Gürmenli Adası açıklarında lastik botta kaçaklar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki kaçaklara 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen kaçakların botu, ekipler tarafından durduruldu.

9'u çocuk, 12'si kadın, Suriyeli 38 kaçak sahil güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkarılan kaçakların güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.