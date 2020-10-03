Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da beslenmek için Boğaçay'a gelen kum kuşu, yalıçapkını ve balıkçıl kuşlar gözlemcileri kendilerine hayran bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kuş Gözlem Günü kapsamında Boğaçayı'nda kuş gözlemi etkinliği düzenlendi.

Kuşlar için hayati önem taşıyan doğal kaynakların korunmasına dikkati çekmek, gözlemcileri kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna ilişkin bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar 150'nin üzerinde yerleşik ve göçmen kuş türünü gözlemleme imkanı buldu.

- "Doğal kaynakların korunması son derece önemli"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, burada yaptığı konuşmada, Boğaçayı'nda yüzlerce kuşun beslendiğini, ürediğini, hayatını devam ettirdiğini belirtti.

Şehirle iç içe olan bu tür doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Burada yapılacak çalışmalarda, çevresel etkilerin dikkate alınarak koruma odaklı planlanması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Uzman veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun da bölgede kum kuşu, balıkçıl, yalıçapkını, İzmir yalıçapkını gibi ender türlerin de gözlemlenebildiğini kaydetti. Coşkun, birçok kuş türünün yıl boyunca 4-5 bin kilometre yol katedip bölgeye geldiğini bildirdi.



