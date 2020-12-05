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Aktüel Antalya'da kumar oynayan 12 kişiye 28 bin 875 lira ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da kumar oynayan 12 kişiye 28 bin 875 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:50:47 -
Antalya'da kumar oynayan 12 kişiye 28 bin 875 lira ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar oynayan 12 kişiye toplam 28 bin 875 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri denetimleri sırasında bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan oyun masası, iskambil kağıtları ve pullar ele geçirildi.

Dükkandaki 12 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlalden toplan 28 bin 875 lira ceza verildi.

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