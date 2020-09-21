  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan gemi ve teknelere idari işlem uygulandı
Aktüel

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan gemi ve teknelere idari işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:25:28 -
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan gemi ve teknelere idari işlem uygulandı

ANTALYA AA) - Antalya'da 8 gemiye kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 günübirlik tur teknesine ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm kenti Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, salgından turistleri ve vatandaşları korumak, virüsün yayılmasını engellemek ve deniz turizminin Kovid-19'dan olumsuz etkilenmemesi için bir dizi kontrol ve denetim yaptı.

Ekiplerin 14-20 Eylül tarihlerinde yaptığı uygulamada, 248 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ile 31 plaj işletmesi kontrol edildi. Denetimlerde, 8 gemiye kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 günübirlik tur teknesine ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Uygulamalar sırasında 4 bin 382 vatandaş ise alınan tedbirlere ilişkin bilgilendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı
Dünya

İhanet anlaşması imzalamak isteyen 5. ülke açıklandı

4 Arap ülkesinin ardından Afrika ülkesi Sudan'ın da İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamak için hazırlıklara başladığı iddia edildi...
Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş
Dünya

FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen zehirli pakedin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı