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Antalya'da korkutan yangın!

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Erentepe ve Yazır mahallelerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

12 Ekim 2018 Cuma 23:43
Antalya'da korkutan yangın!

 Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erentepe Mahallesi Akgedik mevkiinde çıkan yangın rüzgârın da etkisi ile büyüdü. Bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve orman işçileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen ve evleri tehdit etmeye başlayan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangın bölgesine yakın bir evde yalnız yaşayan Zeynep Aksoy (70) adlı kadın ise vatandaşlar tarafından evinden alınarak güvenli bir yere taşındı. Erentepe Mahallesi'ndeki yangın kısmen kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Yazır Mahallesi Keller mevkiinde meydana gelen yangın da büyümeden söndürüldü. 

"Bir cam sera zarar gördü"

Erentepe Mahallesi Muhtarı Ali Göçer, “Akşam saatlerinde aniden çıkan rüzgar fırtınaya döndü. Akgedik mevkiinde yangın meydana geldi. Alo 177 Yangın İhbar hattını aradık. Yangında bir cam sera zarar gördü. Vatandaşların sulama hortumları ve bazı meyve bahçeleri zarar gördü. Zeynep Aksoy adındaki yaşlı teyzemiz tek başına yaşadığı evde yangından korkmuş ve bayılmış. Teyzemizi oturduğu evden alıp kendi evimize götürdük” dedi. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:43
  1. Antalya'da yangın

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