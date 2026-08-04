Antalya'da korkunç infaz: 25 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’nın Kepez ilçesinde zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı bir gencin cansız bedeni bulundu.
Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlik alanından geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede elleri arkadan bağlı olarak bulunan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin üzerinden Mehmet Beyazıtlı (25) adında düzenlenen kimlik çıktı.
Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.