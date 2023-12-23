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Yaşam Antalya’da korkunç anlar! Bomba değil otomobil
Yaşam

Antalya’da korkunç anlar! Bomba değil otomobil

Yeniakit Publisher
2023-12-23 15:49:00 -

Antalya’da korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil adeta bomba gibi patladı.

Antalya’da kavşak sisteminde biranda alev alan otomobilin patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Altınova Kavşağından dönüş yapan bir otomobilde çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü kavşak içinde aracını bırakıp hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her yeri yanmayan başlayan araç bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil hurdaya döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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