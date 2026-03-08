  • İSTANBUL
Antalya'da korku dolu anlar! Sokak köpekleri 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

Antalya Gazipaşa'da sokakta oynayan 8 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sahipsiz köpek sorunu bir türlü bitmek bilmiyor. Bu kez talihsiz olay Antalya'da yaşandı.  Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan erkek çocuk yaralandı.

 

Ekmel Mahallesi'nde sokakta oynayan 8 yaşlarındaki çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

 

Köpeklerden koşarak kurtulan çocuk, ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Ayağında ısırık izleri olduğu belirtilen çocuk, tedaviye alındı.

 

Öte yandan köpeklerin çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

