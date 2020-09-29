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Gündem Antalya'da korku dolu anlar! Rus jetlerinin pilotları...
Gündem

Antalya'da korku dolu anlar! Rus jetlerinin pilotları...

Antalya'da Lara bölgesinde orman yangınları için Rusya'dan kiralanan jetler, dün akşam saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:28:00 -
Antalya'da korku dolu anlar! Rus jetlerinin pilotları...

Antalya’nın Lara bölgesindeki orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı amfibyen jetlerin denize sert sortiler yapması bölgedeki tedirgin etti.

Türkiye’de artan orman yangınları nedeniyle Rusya’dan kiralanan BE 200 ES tipi amfibyen jet, dün akşam denize yakın bölgelerde uçuş yaptı.

Uçakların alçak uçuşları sonrası vatandaşlar, balkonlara çıktı. Vatandaşları tedirgin eden uçakları gören halk, o anları saniye saniye görüntüledi.

Pilotlar geri dönüş yaptı

Rus pilotlar, DHMİ’nin uyarısıyla meydana geri dönüş yaptı.

Bilgi istendi

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri Rus pilotlardan acil olarak bilgi istedi.

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