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Aktüel Antalya’da kaza! Tır sürücüsü yaralandı
Aktüel

Antalya’da kaza! Tır sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 18:41:00 -
Antalya’da kaza! Tır sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak refüj korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Selim Ergün'ün (59) kullandığı 31 AFH 905 plakalı tır, Orta Mahalle Belek Köprülü Kavşağı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçti.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibi tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.

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