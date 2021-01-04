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Aktüel Antalya'da karısı ve çocuklarına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Antalya'da karısı ve çocuklarına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:44:00 -
Antalya'da karısı ve çocuklarına şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve iki çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.T, Sorgun Mahallesi 8009 Sokak'ta eşi H.T. ile 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, E.T'yi gözaltına aldı.

Baygınlık geçiren H.T, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karısı ve çocuklarının şikayetçi olduğu zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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