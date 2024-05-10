Denetimi bypass eden kamu arazisindeki 5 yıldızlı oteller aslında Türk milletine borçlu: ANTOP, “Bütün pazarlarda tek fiyat” uygulamasına geçti Otellerde “milliyet farkı” ANTOP’u isyan ettirdi

ANTALYA’da beş yıldızlı bir otelde Türk misafire yönelik fiyatta uygulanan ve faturaya da yansıtılan ‘milliyet farkı’ ibaresine yönelik tepkiler sonrasında kentteki küçük otelciler, İngilizce ve Türkçe ‘bütün pazarlarda tek fiyat’ yazılı etiketleri kapılarına asarak, önceden rezervasyon yaptıran müşterilerin endişe etmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

İngiltere üzerinden bir Türk vatandaşının Antalya’daki beş yıldızlı otele rezervasyon yaptırıp tesise geldiğinde fiyat farkı uygulanması, faturaya da ‘milliyet farkı’ olarak yansıtılması sonrası rezervasyon yaptıran birçok Türk tatilci, endişeye kapıldı. Erken rezervasyon yaptırdıkları otelleri arayan Türk tatilciler, otele geldiklerinde fazladan fiyat istenip istenmeyeceğini sormaya başladı.

Kentte butik, küçük ve orta ölçekli otellerle, pansiyoncuların üyesi olduğu Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP), endişe duyan çok sayıda Türk tatilcinin araması ve tüm pazarlara eşit fiyat uyguladıklarını göstermek için, özel bir etiket hazırlatıp, üye otel ve pansiyonlarının kapısına asmaya başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAKAN ERSOY’A DENETİM TEŞEKKÜRÜ

ANTOP Başkanı Alp Özel, Türkiye gündemine oturan ‘milliyet farkı’ olayına dikkati çekerek, “İngiltere’den bir Türk vatandaşı tarafından satın alınan tatil için fiyat farkı fatura edilmişti. Burada ilk başta Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili müfettişleri görevlendirdiğini ve ciddi denetimler yapıldığını ve bu konunun gündemlerinde olduğunu biliyoruz. Biz de dernek olarak gündemimize aldığımızda baktık ki, bu milliyet farkı olayı birçok beş yıldızlı otelde uygulanıyor ama bizlerde uygulanmıyor” dedi.

TELEFON VE MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI

Küçük ve orta ölçekli otellerde böyle bir uygulama olmadığını dile getiren Özel, “Bize gelen tepkiler özellikle Türk misafirlerimizden, ‘Sizde bu millet, milliyet farkı var mı? Geldiğimizde fazla bir ödeme yapar mıyız?’ diye sorular ve mesajlar almaya başladık. Erken rezervasyon yapan birçok misafirimiz bu şekilde bizlere ulaştı. Biz de ‘Asla böyle bir şey yok. Bizde her milletten kişi için sabit fiyat uygulanır ve bu fiyata satışlarımız gerçekleştirilir. Sadece bazı dönemlerde aksiyon fiyatları olur. Bu da yine herkese eşit miktarda uygulanır’ diye izahat vermeye başladık” dedi.

‘BÜTÜN PAZARLARDA TEK FİYAT’ ETİKETİ

Bunu deklare etmek için ANTOP olarak farklı renklerde insanları ve milletleri simgeleyen ve üzerinde İngilizce ve Türkçe ‘Bütün pazarlarda tek fiyat’ yazılı etiketler hazırlattıklarını anlatan Alp Özel, “Derneğimiz bünyesindeki otellerde bütün pazarlarda tek fiyat uygulandığına yönelik etiketleri otellerimizin girişine asıyoruz, web sitemizde de belirtiyoruz. En azından misafirlerimizin böyle bir endişeleri varsa da kapıda bu endişeden kurtulmalarını istedik” diye konuştu.

BEŞ YILDIZLI OTELLER HALKIN ARAZİSİNDE

Antalya’daki beş yıldızlı otellerin sahilde kamu arazilerine inşa edildiğine dikkat çeken Alp Özel, “Esasında 85 milyon her bir Türk vatandaşının yeri, hakkı var oralarda. Yani değil milliyet farkı almak, bu otellerde Türk vatandaşlarına daha uygun fiyatlarla satılması gerektiğini düşünüyorum. Biz de Türk misafirlerimize her zaman öncelikli davranıyoruz. Turizmin devamı için Türk müşterilerimiz 12 ay lazım. Bu arada bu millet farkını destekleyen birtakım derneklerin yöneticileri de açıklamalarda bulundu. Çok yanlıştır, çok hatalıdır. Yapılan faturalama şekli hatalı olduğu gibi farklı fiyat uygulamak da hatalıdır. Türk vatandaşına bir ürünü pahalıya satmak doğru bir anlayış ve yaklaşım değildir” dedi.