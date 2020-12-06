Antalya'da KADES uygulaması sayesinde kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kendisine zarar vermeye çalışan uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım isteyerek kurtulan Rus uyruklu A.K, hala olayın şokunu yaşıyor.

Olayla ilgili işlemler için Antalya Emniyet Müdürlüğüne gelen A.K (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini sürekli rahatsız eden şüpheli eski eşi A.T.A (40) hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu söyledi.

Evinin tadilatta olduğunu, kayınvalidesine bıraktığı ayağı kırılan çocuğunu görmeye gittiğini belirten A.K, bu sırada eve gelen eski eşine kapıyı açmadığını ifade etti.

Şüphelinin 4 gün önce kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden A.K, "Saldırıdan sonra Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. Polislerin tavsiyesiyle KADES uygulamasını yükledim. Dün bu sefer silahlıydı geldi. Silahlı ve akli dengesi yerinde olmadığı için KADES'i kullanmak zorunda kaldım." diye konuştu.

- Üç dakikada polis ekipleri geldi

Olay yerine gelen ilk polis ekibinin, A.T.A'yı bulamadan döndüğünü anlatan A.K, evin balkonuna çıktığında şüpheliyi karşı apartmanın 5. katından kendisine silahla ateş etmeye çalışırken gördüğünü öne sürdü.

Eski eşinden kurtulmak için evin içine kaçtığını ve tekrar KADES'ten çağrı yaptığın aktaran A.K, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 dakikada polis ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede gelmeseydi eski eşim kapıyı kırmak üzereydi. Aşağıdan polislerin geldiğini görünce 'Bana yaklaşmayın kendimi vururum' dedi. Hedefi, ben ve çocuklarımdı. Annesine 'Kapıdan çekil A. ve iki kızımı öldürüp gideceğim' dedi. Gelen polis ekipleri, şüpheli ateş etmeye başladığı için 4. kata çıkamadı. Özel harekat polisleri, itfaiye aracı yardımıyla çatıya geldiler. Üç veya 4 tane gaz bombası attılar. Kısa bir çatışma oldu ve etkisiz hale getirildi."

Tehdit altında olduklarını düşünen kadınlara KADES uygulamasını yüklemelerini tavsiye eden A.K, konum açık tutulursa polislerin 3-5 dakika içinde geldiğini kaydetti.

Yaşadığı kötü olayın etkisini henüz atlamadığı dile getiren A.K, polis ekiplerine teşekkür etti.

- Olay

Muratpaşa ilçesinde Rus uyruklu A.K, evi tadilatta olduğu için bir süreliğini kayınvalidesi ve kayınpederinin evine bıraktığı çocuklarını görmeye gitmiş, bu sırada uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi A.T.A. eve gelmişti. Eski eşinin kendisine zarar vereceğini anlayarak İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım isteyen A.K, olay yerine 3 dakikada gelen polis özel harekat ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Olayda kazayla kendini vuran A.T.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.