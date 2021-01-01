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Aktüel Antalya'da kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:12:37 -
Antalya'da kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çınardibi Köyü yakınlarında silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye ulaştı.

Ekipler, vurulan yavru yaban keçisini ve kıyafetleriyle sırt çantasını olay yerinde bırakarak köye kaçan avcının yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen kaçak avcı, ekipler tarafından yakalanarak av malzemelerine el konuldu.

Kaçak avcıya, koruma altındaki hayvanı avlama, yasak alanda avlanma ve avcılık belgesinin olmamasından toplam 31 bin 714 lira ceza kesildi.

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