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Aktüel Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 16 bin 292 lira ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 16 bin 292 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:31:31 -
Antalya'da kaçak avlanan 4 kişiye 16 bin 292 lira ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kaçak avlanan 4 kişiye toplam 16 bin 292 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, yaptıkları arazi denetimlerinde Gelesandra Ümütlü Yaylası ve Karadere mevkisinde 4 kişinin kaçak avlandığını belirledi.

Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 292 lira ceza verildi.

Avcıların ruhsatsız yarı otomatik iki av tüfeği ve ışıldağı ile vurdukları tavşanlara el konuldu.

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