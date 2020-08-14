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Aktüel

Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:26:16 -
Antalya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde 15 katlı binanın zemin katındaki kullanılmayan iş yerinde dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, iş yerini saran alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, çevresindeki 5 palmiye ağacı da zarar gördü.


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