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Antalya'da iş yerinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:08:06 -
Antalya'da iş yerinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde, iş yerinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 6 kişi daha gözaltına alındı.

Otomobil ve emlak alım satım işiyle uğraşan Emrullah Oğrak'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen H.Y, E.V.A, S.A, G.L, Y.Ö, M.K'yı gözaltına aldı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta, Oğrak ile iş yerine gelen C.C. arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyen olay sırasında C.C, Oğrak'a av tüfeğiyle ateş etmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Emrullah Oğrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Oğrak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Araçla olay yerinden kaçan şüpheli C.C, polis ekiplerince yakalanmıştı.



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