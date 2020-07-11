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Aktüel

Antalya'da ırmağa giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:06:06 -
Antalya'da ırmağa giren kişi boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek ırmağa giren kişi yaşamını yitirdi.

Belkıs Mahallesi'ndeki Şahintepesi piknik alanına arkadaşlarıyla giden Caner Aykut (31), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Aykut'un bir süre sonra suda çırpınmaya başladığını gören birlikte yüzdüğü kardeşi Cüneyt Aykut ve arkadaşı Osman Tanay, Aykut'u kurtarmaya çalıştı.

Irmak akıntısının güçlü olması nedeniyle kurtarmada başarılı olamayan ikili, bağırarak vatandaşlardan yardım istedi.

Çevredekilerin de yardımıyla karaya çıkarılan Caner Aykut, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Acı haberi alan kardeşi ve arkadaşı bayıldı

Kardeşinin öldüğünü öğrenen Cüneyt Aykut ile arkadaşı Osman Tanay, fenalık geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri bayılanlara müdahale etti.

Piknik alanında, "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" levhalarının bulunduğu görüldü.

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