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Antalya’da inşaattan düşen işçi öldü

İnşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

02 Ekim 2018 Salı 10:42
Antalya’da inşaattan düşen işçi öldü

Dün akşam saatlerinde Konyaaltı Siteler Mahallesi’nde inşaat halindeki binada temizlik işinde çalışan 56 yaşındaki Mehmet Vural’ı yerde hareketsiz yatarken gören inşaatın bekçisi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan’dan Antalya’ya gelen Vural’ın, dördüncü katta temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:42
  1. Konya
  2. Erzincan
  3. Antalya
  4. antalya
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