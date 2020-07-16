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Aktüel

Antalya'da inşaat iskelesi çöktü bir işçi hayatı kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 21:18:06 -
Antalya'da inşaat iskelesi çöktü bir işçi hayatı kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu bir işçi öldü.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde devam eden tadilat çalışmaları için kurulan iskele, işçi Salih Tosun'un (51) çalışması sırasında belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çöken iskelenin altında kalan Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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