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Antalya’da ilk finalist Miomir Kecmanovic

Turkish Airlines Antalya Open’ın teklerdeki ilk finalisti Jordan Thompson’ı üç setlik çekişmeli maçta yenmeyi başaran Miomir Kecmanovic oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 22:09
Antalya’da ilk finalist Miomir Kecmanovic

Turkish Airlines Antalya Open’ın teklerdeki ilk finalisti Jordan Thompson’ı üç setlik çekişmeli maçta yenmeyi başaran Miomir Kecmanovic oldu. Lorenzo Sonega-Pablo Carreno Busta maçı yoğun yağmur nedeniyle yarıda kalırken, çiftler finali de cumartesi gününe ertelendi.


Türkiye’de düzenlenen en önemli iki tenis organizasyonunda biri olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Antalya Open’da finale yükselen ilk isim Miomir Kecmanovic oldu. 19 yaşındaki Sırp oyuncu Avustralyalı Jordan Thompson’u çekişmeli bir maç sonunda geçerek kariyerinin ilk ATP finalini yakaladı.


Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde ve Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finalin ilk maçı büyük heyecana ve çekişmeye sahne oldu. 2 saat 50 dakikalık süren mücadelede iki oyuncu maç boyunca servis kırmayı başaramazken setlerin sonucunu tie-break’ler belirledi. İlk setteki tie-break’i kaybeden Kecmanovic sonraki iki sette de tie-break’te rakibine üstünlük sağlayarak Antalya’da finale çıkmayı başardı.


Geçtiğimiz sezon tur seviyesinde hiç maç kazanamayan Miomir Kecmanovic, 2019 sezonu içerisinde hem ilk ATP galibiyetini alırken hem de ilk çeyrek finalini oynamayı başarmıştı.



Kecmanovic: "Kazandıkça performansım da arttı"


Karşılaşmanın ardından Antalya ve turnuvadaki performansı hakkında açıklamalar yapan genç tenisçi, “Çok güzel bir organizasyon olduğunu söylemeliyim. Zorluk derecesi yüksek bir turnuva oynuyoruz. Oldukça kaliteli isimler oynadığından dolayı benim adıma turnuva kolay geçmedi. Buraya gelmeden önce aslında finale çıkma beklentim yoktu. İyi bir sezon başı çalışma dönemi geçirmiştim ve Tur seviyesinde maç oynadıkça bu seviyeye alıştım, oyunumu adapte ettim. Oynadıkça ritmim yükseldi ve performansım arttı. Finalde de beklentim şu ana kadar ortaya koyduğum oyunu sergilemek” diye konuştu.


Turkish Airlines Antalya Open’da ikinci finalisti belirleyecek Lorenzo Sonego-Pablo Carreno Busta yarı final maçı ise aniden bastıran yağmur nedeniyle skor 6-3, 5-5 iken yarıda kaldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle müsabaka Cumartesi gününe ertelendi.



Çiftler finali yarın


Programa göre günün son maçı olarak Merkez Kort’ta oynanması planlanan Ivan Dodig/Filip Polasek-Jonathan Erlich/Artem Sitak çiftler finalinin de erteleme kararı sebebiyle yarın oynanması kararlaştırıldı. Turkish Airlines Antalya Open’da son günün açılış müsabakası olan tekler yarı finali, kaldığı yerden saat 11.30’da başlayacak. Bu maçın bitimiyle birlikte çiftler finali sahne alacak, teklerde şampiyonu belirleyecek final maçı ise en erken 15.00’te start alacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:09
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