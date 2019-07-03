Antalya'da iki ayrı trafik kazası! Yaralılar var

Yılmaz Tanrıkulu yönetimindeki kamyonet, Antalya-Kemer yolu Tünektepe mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen karpuz ve kavun yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Bu arada karşı şeritten gelen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri hamile 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücülerden Yılmaz Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ şeritte bir aracın yol kenarında durması nedeniyle daralan yolda durmak zorunda kaldığını, bu sırada arkasından gelen karpuz yüklükamyonun arkadan çarptığını söyledi.

Tanrıkulu, kendileri kaza ile uğraşırken, karşı şeritteki iki araç sürücüsünün de kazaya bakarkenkaza yaptıklarını kaydetti.