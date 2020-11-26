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Aktüel Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aktüel

Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:02:16 -
Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Serik Devlet Hastanesinin çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Bu arada, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çatı katına uzattıkları merdivenle soğutma çalışması yaptı.

Hastanenin havalandırma ve klima sisteminin kısmen hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.


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