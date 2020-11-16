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Aktüel Antalya'da "hamster" cinsi evcil hayvana eziyet eden kadına para cezası
Aktüel

Antalya'da "hamster" cinsi evcil hayvana eziyet eden kadına para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:25:09 -
Antalya'da "hamster" cinsi evcil hayvana eziyet eden kadına para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağındaki "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırmaya çalışan kadına para cezası kesildi.

İlçede, bir kadının kucağına aldığı "hamster" cinsi evcil hayvanı tokatlayıp, ısırdığı anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada yayınladı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin ulaştığı S.K'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 947 lira ceza uygulandı.


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