  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da hafif ticari aracın otobüsle çarpışması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:21:45 -
Antalya'da hafif ticari aracın otobüsle çarpışması güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Üstün'ün kullandığı 07 JS 776 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Mahallesi'nde, İlhan Yağız idaresindeki 07 AFK 441 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Üstün, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşaktan geçtiği sırada hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı