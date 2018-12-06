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Antalya'da golf turnuvası

- Antalya'da düzenlenecek Maxx Royal Cup'ın finalinde yıl içinde gerçekleşen 20 turnuvanın şampiyonları sahaya çıkacak- Turnuvanın ikinci gününde sekizinci çukurda tek atışta hedefi bulan oyuncu bir kilo altın kazanacak

06 Aralık 2018 Perşembe 14:19
Antalya'da golf turnuvası


ANTALYA (AA) - Dünyanın önemli amatör golf organizasyonlarından Maxx Rolay Cup'ta sezon finali, yarın Antalya'da başlayacak.

Montgomerie Maxx Rolay Golf Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki kulüpte gerçekleştirilecek turnuva iki gün sürecek.

Üç kıtada amatör oyuncuları golf kulüplerinde buluşturan organizasyonun finalinde yıl içindeki turnuvaları ilk sırada tamamlayan oyuncular şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Maxx Royal Cup'ın final günü sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) isim, bir kilo altınla ödüllendirilecek.

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Müdürü Cahit Şahin, üç yıldır düzenlenen turnuvanın prestijli bir marka haline geldiğini belirtti.

Golf sezonunun en düşük olduğu dönemde 21 ülkeden oyuncuları Maxx Royal Cup organizasyonları için Antalya'da buluşturduklarını ifade eden Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığının hedeflediği 'nitelikli turist' tanımına uyan golfçüleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda turnuvanın kapsamını daha da genişleterek hem Maxx Royal markasını hem de Antalya'yı daha çok insana tanıtmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:19
  1. Antalya
  2. Golf
  3. Maxx Royal Cup
  4. Serik

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