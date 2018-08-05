Antalya'da gasp edilen marketçi kadın hüngür hüngür ağladı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3104. Sokak'taki Elmalı Sitesi’nde bir markette meydana geldi. Markete gelen yüzü açık 30-40 yaşları arasındaki bir şahıs, market sahibi Şefika Çetinkaya'nın (42) karnına tabanca dayayıp, kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, kasadaki yaklaşık 400 lirayı alarak hızla uzaklaştı.

Korkuyla dışarı çıkan Şefika Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Çetinkaya'nın verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, iş yerinde de parmak izi çalışması yaptı. Olayın şokunu üzerinden atamayan ve ağlayan Çetinkaya’yı komşuları sarılarak teselli etti.

"ÇOK KORKTUM"

Büyük korku yaşayan Şefika Çetinkaya, “Parasından marasından geçtim çok korktum. Silahı belime dayadı, direkt kasayı boşaltmamı istedi. 400 lira vardı kasada. 30-40 yaşlarında biriydi, yüzü de açıktı” dedi.