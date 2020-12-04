Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 3'ü soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.