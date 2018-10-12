Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
Antalya’nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 1 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.12 Ekim 2018 Cuma 22:16
11 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda A.Ş, R.Ş, S.Ç, Ş.G, Y.S, Ş.K, S.Ş, H.K. ve R.Ş. olmak üzere 9 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Şüphelilerle birlikte suç unsuru olabilecek materyallere el konuldu.
Diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken şüphelilerden M.U.’nun Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olduğu bildirildi. Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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