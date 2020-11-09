  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:28:05 -
Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

6 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, haklarına yakalama emri bulunan ve örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evinde saklanan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü ilin Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor
Gündem

Ekrem, İBB’nin parasını Mahruki’ye akıtıyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, yandaş dernek ve vakıflara para akıtmaya devam ediyor. Önce ÇYDD’yle parasal ilişki kuran, ardından TSYD’ye on milyon..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay