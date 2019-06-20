Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi gözaltında

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi, yapılan baskınlarda dört hücre evinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 670 dolar, 6 cep telefonu, 5 taşınabilir bellek, 7 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, modem, sahte kimlik, başkasına ait kimlik ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzce'de 2 kişi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıyla İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.