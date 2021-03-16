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Yerel Antalya'da FETÖ operasyonu
Yerel

Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:20:00 -
Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu oldukları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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