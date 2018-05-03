Antalya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kemer'deki kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 'si ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.