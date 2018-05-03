Antalya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'nın Kemer ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.03 Mayıs 2018 Perşembe 15:11
Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kemer'deki kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 'si ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
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