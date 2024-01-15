Antalya'da feci kaza
Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kaldırıma çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut A'nın kullandığı otomobil, Varsak bölgesindeki Hamza Taş Caddesi'nde rampadan inerken kaldırıma çarpıp şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre; araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO