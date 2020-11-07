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Aktüel Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Aktüel

Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:57:18 -
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti.

Leyla Yalçın (46), Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Bir yakınının ihbarıyla bölgeye gelen deniz polisi, yaralanan Yalçın'ı botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Yalçın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alınarak Adapazarı'na götürüldü.

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