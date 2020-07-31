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Aktüel

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 14:21:08 -
Antalya'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet ve evlerden elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'da farklı zamanlarda evlerden elektronik eşya ile 4 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin A.Y. (25) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi Şekerhane Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

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