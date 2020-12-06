Antalya'da eski eşini silahla vurmaya çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski eşini silahla vurmaya çalıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Eski eşi Rus uyruklu A.K'yi (35) silahla vurmaya çalışırken, kadının İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istemesi sonucu özel harekat polislerince yakalanan ve kazayla kendini vuran şüpheli A.T.A. (40), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Muratpaşa ilçesinde Rus uyruklu A.K, evi tadilatta olduğu için bir süreliğine kayınvalidesi ve kayınpederinin evine bıraktığı çocuklarını görmeye gitmiş, bu sırada uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi A.T.A. eve gelmişti. Eski eşinin kendisine zarar vereceğini anlayarak İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması aracılığıyla polisten yardım isteyen A.K, olay yerine 3 dakikada gelen polis özel harekat ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Olayda kazayla kendini vuran A.T.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.