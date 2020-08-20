  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Aktüel

Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Komşuları tarafından yol kenarında bitkin bulunan şüpheli, polise teslim edildi - Polis merkezi önünde toplanan öldürülen kadının yakınları zanlıya tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:24:21 -
Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kent merkezine gitmek için çıktığı yol kenarında kendisini gören komşuları tarafından bitkin vaziyette bulunup polis ekiplerine teslim edildi.

Kızının düğünü için barıştığı eşi Dudu Ç'yi 18 Ağustos'ta bıçakla öldürdükten sonra firar eden Metin Ç, mahalleden kendisini tanıyan komşuları tarafından Serik'ten Antalya kent merkezine giden D-400 kara yolunun kenarında görüldü.

Bunun üzerine polise haber veren 3 kişi, Cumalı mevkisinde müdahale ettikleri zanlıyı kaçmaması için yakaladı.

Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Eşini öldürdüğü iddia edilen Metin Ç'nin yakalandığında maskeli olduğu ve bitkin vaziyette otostopla kent merkezine gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Bu arada, zanlının yakalandığını öğrenen ölen kadının yakınları da şüphelinin götürüldüğü polis merkezi önünde toplandı. Burada bir süre şüpheliye tepki gösteren maktulün yakınları, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Dudu Ç'nin babası Durmuş Kara fenalaşınca hastaneye götürüldü.

- "Bitkin vaziyetteydi"

Şüpheliyi 2 arkadaşıyla birlikte yakalayan komşu, gazetecilere, mahalle sakinlerinin güvenlik güçleriyle birlikte Metin Ç'yi aradığını söyledi.

Yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliyi tanıdıklarını ve polise haber verdiklerini belirten komşu, "Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek, bitkin vaziyette duruyordu. Polis ekipleri gelinceye kadar otostop yaparken bitkin bir halde gördüğümüz Metin Ç'yi yakaladık." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı