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Aktüel Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen koca kaçtı
Aktüel

Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen koca kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 19:54:29 -
Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen koca kaçtı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı karısını öldürdüğü iddia edilen zanlı kaçtı.

Merkez Mahallesi 2100 Sokak'taki bir evde Metin Ç. (41) ile eşi Dudu Ç. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini boynundan, karnından ve kollarından bıçaklayan Metin Ç, evden ayrıldı.

Şüphelinin yalın ayak kaçtığını fark eden komşuları, evine gittikleri Dudu Ç'yi bıçaklanmış halde yerde hareketsiz görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Metin Ç. ile Duru Ç'nin bir süredir ayrı yaşadıkları ve kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin kızlarının düğününün önceki akşam yapıldığı belirtildi.


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