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Aktüel Antalya'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Aktüel

Antalya'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:03:56 -
Antalya'da eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Dudu Ç'nin cenazesi toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Dudu Ç'nin cenazesi Serik Yazır Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından 7 çocuk annesi kadının cenazesi defnedildi.

Dudu Ç'nin kızları Emine Ç. ve Sedef Ç. ile annesi Şerife Kara fenalık geçirdi. Dudu Ç'nin annesi Kara hastaneye kaldırıldı, ayakta durmakta zorlanan babası Durmuş Kara ise yakınlarınca sakinleştirildi.

Kardeşinin tabutunu omzunda taşıyan ağabey İsa Kara da "Kurtaramadım seni kardeşim, bırakıp gittin beni." diyerek feryat etti.

Cenaze defnedilirken yakınları "Bu caniyi bulun, bize verin." diye bağırdı.

Serik'te dün akşam saatlerinde Metin Ç, kızlarının düğünü nedeniyle bir hafta önce barıştığı Dudu Ç. ile tartıştıktan sonra karısını boynu, karnı ve kollarından bıçaklamıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Dudu Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.


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