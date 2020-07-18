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Aktüel

Antalya'da elektrik panosundan çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:04:23 -
Antalya'da elektrik panosundan çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangında yarım dekar ormanlık alan zarar gördü.

Boztepe Mahallesi'ndeki bir seraya ait elektrik panosundan çıkan kıvılcım, otluk alanda yangına neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesiyle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz, 2 müdahale ve 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında yarım dekar ormanlık alan zarara uğradı.

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