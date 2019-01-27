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Antalya'da elektrik arızaları giderildi

27 Ocak 2019 Pazar 21:49
Antalya'da elektrik arızaları giderildi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle bölgede yaşanan arızaların giderildiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda an itibarıyla Antalya ve Isparta'da enerji verilmeyen yer kalmadığını belirtti.

Bakan Dönmez, "Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle bölgede yaşanan arızalar ve enerji kesintileri tamamen onarıldı. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:49
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