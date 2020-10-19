  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi
Aktüel

Antalya'da dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi

Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:34:49 -
Antalya'da dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, bir süre dolu şekilde etkisini gösterdi. Gürsu Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve tarım arazileri beyaza büründü.

Dolu yağışı, bahçelerdeki nar ağaçlarında ve üzüm asmalarında hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Uğural, yağmur ve dolunun bir anda başladığını ve 10 dakika kadar şiddetli devam ettiğini söyledi.

Yağıştan meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Uğurla, "Dolu, ağaçlarda yaprak bırakmadı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay