Antalya'da dolu etkili oldu

Kentte sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç altlarına, büfelere ve kapalı alanlara sığındı. Bazılarının ıslanmamak için koşarak kaçtığı, bazılarının ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam ettiği görüldü. Sağanak, saat 13.00 sıralarında kısa süreli doluya dönüştü. Rüzgarın da etkisiyle bazı bölgelerde fırtına çıkarken, arka arkaya çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında dolu ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. İlçenin tamamında görülen dolu bir süre sonra yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kimileri ise kapalı alanlara sığınıp araçlarını korumaya çalıştı. Bazı iş yerlerinde de kısmi zararlar oluştuğu öğrenildi.

HORTUM SERALARIN ÖRTÜLERİNİ YIRTTI

Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde ise etkili olan hortum, seraların naylon örtülerini yırttı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Yaylakaya Mahallesi'nde hortumun etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 dönümlük alan etkilendi. İlçemizde meydana gelen hortum felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, yaşanan olumsuzluklara karşı 7/24 sahada ve teyakkuz halindedir. Rabb'im bizleri her türlü afetten korusun" dedi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya kent merkezinde yağışın gece saatlerine kadar aralıkla devam etmesi bekleniyor.