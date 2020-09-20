Antalya'da dikkat çeken anlar! Türk denizaltısı...

Türkiye’nin sismik araştıma ve sondaj arama gemisi Oruç Reis, bakım ve ikmal için Antalya Limanı’na demirledi.

Oruç Reis’in demirlemesinin ardındna bugün Konyaaltı Sahili açıklarında bir denizaltı görüldü.

Denizaltı hızla hareket ederken üzerinde askerlerin olduğu kaydedildi.

O anları bazı vatandaşlar ve turistler canlı olarak izledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de denizaltına eşlik ederek görevini tamamladıktan sonra komutanlığa geri dönüş yaptı. Denizaltına iki tekne de eskortluk yaptı.

Başkan Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye yeniden dönüş yapacağını açıklamıştı.