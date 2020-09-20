Antalya'da dikkat çeken anlar! Türk denizaltısı...
Oruç Reis'in Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından Konyaaltı Sahili'nde bugün görülen denizaltı dikkat çekti.
Türkiye’nin sismik araştıma ve sondaj arama gemisi Oruç Reis, bakım ve ikmal için Antalya Limanı’na demirledi.
Oruç Reis’in demirlemesinin ardındna bugün Konyaaltı Sahili açıklarında bir denizaltı görüldü.
Denizaltı hızla hareket ederken üzerinde askerlerin olduğu kaydedildi.
O anları bazı vatandaşlar ve turistler canlı olarak izledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de denizaltına eşlik ederek görevini tamamladıktan sonra komutanlığa geri dönüş yaptı. Denizaltına iki tekne de eskortluk yaptı.
Başkan Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye yeniden dönüş yapacağını açıklamıştı.