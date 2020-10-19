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Aktüel Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:39:49 -
Antalya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Burak Sırt'ın (20) kullandığı 07 AJU 925 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yolun karşı şeridine geçerek duran otomobilin sürücüsü araçtan dışarı fırladı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sırt'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı haber alarak gelen sürücünün babası Şaban ve annesi Emine Sırt ile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Sırt'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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